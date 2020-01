Mostra a tutti il nuovo compagno, Loredana Lecciso dopo Al Bano ritrova la serenità

Loredana Lecciso presenta il suo nuovo amore, la bellissima showgirl confessa: “Mi sento come se fossi…”

Loredana Lecciso torna a far parlare di lei, questa volta per una foto postata sui social. La bellissima showgirl è tornata anche di nuovo in Tv, come ballerina del programma di Barbara D’Urso, riscontrando un enorme successo da parte del pubblico di Canale Cinque.

Loredana Lecciso e la separazione da Al Bano

La bellissima showgirl, Loredana Lecciso è tornata sotto la luce dei riflettori questa volta per una foto pubblicato sui social network. L’ex compagna di Al Bano infatti pare che abbia trovato il suo vero amore, presentandolo ai suoi numerosissimi fan.

Questa volta però non è stata la foto con Al Bano Carrisi, ma quella che la ritrae con il suo nuovo amore. Come in molti sanno infatti, Loredana e Al Bano non stanno più insieme e la loro separazione è dovuta proprio alle troppe frequentazioni di lavoro tra Romina e Al Bano.Nonostante sia stata una separazione dolorosa, oggi i due sembrano aver trovato un equilibrio, tanto da avere un rapporto civile anche per il bene dei loro figli.

Loredana presenta il suo nuovo amore

La showgirl però nonostante la separazione da Al Bano, ha deciso di andare avanti con la sua vita e di continuare la sua carriera da showgirl.

Nel corso di questi mesi però l’attenzione di Loredana si è spostata su qualcun’altro,ovvero il suo nuovo amore. La stessa Barbara D’Urso infatti, ha regalato un piccolo cucciolo alla famiglia Carrisi, rallegrando anche la stessa Loredana.

La stessa showgirl infatti sembra essere molto entusiasta del dolce dono da parte della conduttrice e sui social infatti dichiara:

“Mi sento come una nonna con il suo primo nipotino, è vero amore”.

Insomma Loredana adesso oltre al suo nuovo lavoro adesso si deve occupare anche di donare tanto amore e affetto al piccolo cucciolo.