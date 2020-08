Loredana Lecciso lascia Al Bano: in vacanza con un altro uomo

La compagna del celebre cantante di Cellino abbandona il tetto coniugale per andare in Spagna in compagnia di un altro uomo. Scopriamo cos’è successo

Loredana Lecciso torna al centro dell’attenzione mediatica per una notizia del tutto inaspettata. La donna, infatti, lascia Albano Carrisi per volare in Spagna.

Dopo la rottura e il superamento della crisi, Loredana e Al Bano sembravano più uniti che mai, eppure ora la coppia si separa di nuovo. Scopriamo cos’è accaduto!

Loredana Lecciso lascia Albano Carrisi

Stando a quanto si apprende da una clamorosa indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano, sembrerebbe che Loredana Lecciso sia pronta a lasciare Cellino San Marco e, quindi, Al Bano.

La Lecciso sarebbe pronta a lasciare il tetto coniugale, ma non perché in crisi con il Carrisi, bensì per un altro motivo davvero incredibile.

La rottura tra i due, infatti, pare proprio sia stata superata e adesso la Lecciso avrebbe il tempo di dedicarsi ai suoi progetti professionali, senza distrazioni.

La Lecciso vola in Spagna

La showgirl italiana starebbe meditando di lasciare Al Bano per volare in Spagna, in compagnia di un altro uomo. La persona in questione altri non è che Cristiano Malgioglio!

La coppia, infatti, pare sia richiestissima e sia stata voluta come giudice per un programma spagnolo molto famoso ed importante.

Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio, quindi, partiranno alla volta della Spagna in vista di una trasmissione che dovrebbe andare in onda il prossimo ottobre.

La showgirl e opinionista si prepara, perciò, per il suo debutto all’estero! Non ci sarebbe ari di crisi, quindi, tra il cantante di Cellino e la compagna, ma l’allontanamento sarebbe dovuto soltanto a questioni lavorative che coinvolgerebbero la donna.