Loredana Lecciso si è concessa recentemente ad una nuova intervista a Di Più Tv. La Showgirl leccese fa una confessione intima sul rapporto con Al Bano

Nell’arco delle ultime settimane, i fan hanno gioito per il ritorno insieme di Loredana Lecciso e il cantante Al Bano Carrisi, confermando gli insistenti rumors sul web.

Dopo l’intervista al Cantante di Cellino San Marco, arrivano le parole di Loredana Lecciso a Di Più Tv.

La Showgirl Leccese, nel ritrattare l’argomento fa una confessione intima sul loro rapporto, che ha lasciato i fan di stucco. Scopriamo tutti i dettagli.

Loredana Lecciso e Al Bano si sono riavvicinati

Come in molti sospettavano dagli ultimi post della showgirl leccese, ancor prima della quarantena è avvenuto il ricongiungimento con Al Bano Carrisi.

Nelle ultime settimane infatti la compagna del cantante pugliese, ha riempito la sua bacheca di numerosissime foto di loro due sereni e sorridenti accompagnate da dediche dolcissime.

Nella sua ultima intervista al settimanale di Riccardo Signoretti, ha rivelato come già anticipato che il loro avvicinamento è avvenuto prima dell’inizio della quarantena, ritrovandosi insieme con i loro sentimenti, come se questi non si fossero ‘mai interrotti’.

‘E’ successo e basta’ ha detto la Lecciso, la quale ha poi aggiunto che il collante del loro grande amore, sono i loro figli, la famiglia che insieme hanno costruito con amore.

La confessione intima sul loro rapporto

Un rapporto molto più maturo, quello della coppia da poco tornata insieme, esule da ‘colpi di testa’, che in passato l’avrebbero resa protagonista di atteggiamenti tali da mettere in crisi il rapporto con Al Bano. Oggi dice Loredana Lecciso sono ‘complici’ come non lo erano mai stati prima d’ora.

Poi la confessione intima:

‘Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici’

ha concluso la soubrette pugliese.