Loredana Lecciso ‘Ho paura di farmi vedere senza trucco’: i dubbi sul Grande Fratello Vip

Loredana Lecciso grandi dubbi sulla partecipazione al Grande Fratello Vip. La compagna di Al Bano spiega : ” Ho paura di..”

La bellissima compagna di Al Bano, Loredana Lecciso,torna di nuovo a far parlare di lei, questa volta però, il motivo è la presunta partecipazione al programma più spiato d’Italia, parliamo infatti del Grande Fratello Vip.

Loredana Lecciso al Grande Fratello

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la moglie di Al Bano sarebbe tentata a partecipare al Grande Fratello Vip, condotto però secondo alcune fonti, dal direttore di Chi, Alfonso Signorini. La bella Lecciso infatti, sarebbe disposta a partecipare al reality anche per la presenza di un amico speciale come il nuovo conduttore Signorini. Alla Lecciso, come ha affermato in un intervista piacerebbe partecipare al programma, anche se in passato ha rifiutato più volte per diversi motivi:

«Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea»

Nell’intervista al settimanale Chi, la bella showgirl, tira una bella frecciatina ad Alfonso per partecipare magari alla nuova edizione del reality show su Canale Cinque. A quanto pare però, a far cambiare ‘idea alla bella Lecciso è stata proprio la presenza del suo caro amico Alfonso:

. «L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale».

Loredana Lecciso: ” Ho paura mostrarmi al naturale”

Loredana Lecciso, la bellisisma moglie di Al Bano a quanto pare è molto tentata alla partecipazione del Grande Fratello, ma oltre a non essere uno dei suoi programmi preferiti, c’è anche qualcos’altro che continua a frenare la bellissima showgirl. A quanto pare la Lecciso ha una grande paura di mostrarsi completamente struccata, senza un filo di trucco e questo limiterebbe la showgirl ad accettare un eventuale proposta:

«Non so se avrei il coraggio di farlo, Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna»

spiega la Lecciso con grande ironia, ma la domanda che adesso si pongono in tanti è, la Lecciso sarà un nuovo concorrente della casa del Grande Fratello Vip? Al momento possiamo solo attendere la conferma da parte di Alfonso Signorini.