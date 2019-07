Loredana Lecciso, ‘flirt con Gigi D’Alessio’: “Mi è andata bene” La verità in un’intervista sul gossip

Loredana Lecciso è una showgirl oltre che bella anche molto intelligente ed è per questo che ha voluto dire la sua su un flirt con il cantante napoletano

La bella Loredana Lecciso si è raccontata in una intervista molto intima a Il Fatto quotidiano. La ex compagna (almeno così vuole che si credi nonostante il ritrovato rapporto con Al Bano) del cantante di Cellino San Marco ha rivelato di avere realizzato ils suo più grande sogno e di sentirsi una donna realizzata in toto.

Loredana Lecciso e il presunto flirt con Gigi D’Alessio

I personaggi famosi come praticamente tutta la famiglia Carrisi e associati, risentono fortemente della pressione mediatica. Il gossip è sempre dietro l’angolo. Basta uno sguardo, un’amicizia a volte anche una sola stretta di mano perché nascano amore improbabili, come il flirt presunto tra Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio.

A Il Fatto quotidiano la showgirl ha voluto rivelare la verità su quel pettegolezzo. La stampa si inventò della relazione. Loredana, ironica, risponde così sulla questione:

“Solo lui? Mi è andata bene perché in genere a chi fa questo lavoro ne inventano di ogni. Se certe voci arrivassero da persone a me vicine soffrirei, negli altri casi sorrido.”

Sicuramente, ammette, di aver fatto degli errori enormi nel suo passato. Anche con il cantante ha sbagliato. Infatti, non tutti ricorderanno dell’annuncio della fine della loro storia d’amore durante la partecipazione del cantante a L’Isola dei famosi. Loredana se potesse tornare insieme probabilmente non farebbe l’errore di fare quell’intervista, ma ovviamente è consapevole che non si piange sul latte versato, al massimo si può tentare di ripulire il pavimento:

“Al Bano prima della partenza realizzò un’intervista, in alcuni passaggi mi ferì, ero fragile e mi sentii messa da parte. Decisi di parlare perché sapevo che i concorrenti non potevano essere informati, ai tempi funzionava così. Ho chiesto scusa, me ne sono pentita e con il senno di poi non la rifarei. Dirlo ora però non ha senso.”

I suoi fan vorrebbero tanto vederla in un’altro reality. All’appello manca il Grande fratello vip. Signorini l’ha convinta? Pare che sia propensa ad un sì, ma Loredana non ha ancora deciso.

Loredana e la pace con Romina Power

Di recente, Loredana ha dichiarato che per lei l’ascia di guerra con Romina Power poteva anche essere seppellito. Anche perché, come sottolinea più volte, le due non hanno mai avuto una litigata vera e propria. Però non nasconde che i rapporti tra loro non sono amichevoli, infatti, dopo l’operazione Loredana non se l’è sentita di chiamarla:

“No, semplicemente perché non c’è questo tipo rapporto. Ci fosse stato l’avrei fatto volentieri.”

Ovviamente non poteva mancare la classica domanda sull’amore. Loredana è tornata con Al Bano?

“Una domanda semplice da fare, difficile rispondere. In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera.”

Messa alle strette dal giornalista, Loredana non cede ma svela:

“Non è importante, oggi la nostra unione è forte. Abbiamo scoperto che, a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi, siamo molto più simili di quanto credevamo. Proveniamo da due famiglie forti e vere, questo ha inciso.”

Speriamo che i due facciano come Belen e Stefano e che l’amore torni a trionfare.