Loredana Lecciso allarga la famiglia ‘Un’altra femminuccia’: la tenuta di Al Bano sempre più affollata

Loredana Lecciso, la famiglia della showgirl leccese si allarga: «A Cellino è nata una cavallina, l’abbiamo chiamata ‘Speranza’»

La showgirl leccese è solita condividere su Instagram attimi importanti della sua vita quotidiana. Questa volta, Loredana Lecciso ha voluto condividere con tutti una lieta novella: la famiglia si è allargata con la nascita di Speranza, la cavallina venuta a mondo nella tenuta di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso, quarantena con Al Bano

Come è noto attualmente Al Bano Carrisi sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia di Loredana Lecciso e i loro due figli, Bido e Jasmine nella sua tenuta a Cellino San Marco, in Puglia. Poche settimane fa, la coppia è stata al centro delle voci di gossip per uno scatto pubblicato dalla showgirl leccese sui social in cui appaiono sorridenti e abbracciati. Molti fan si erano domandati: questa quarantena ha fatto scattare nuovamente la scintilla? Non è dato saperlo, la didascalia che accompagna il tenero scatto fa sperare i fan:

‘L’AMORE È TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO. L’UNICO MODO DI CIASCUNO PER AIUTARE L’ALTRO’

Nella sua ultima notizia rilasciata La gazzetta del mezzogiorno, la donna ha voluto condividere con i lettori una splendida notizia.

La famiglia si allarga

Nella sua ultima intervista, Loredana Lecciso è felice di trascorrere la sua quarantena immersa nella natura e circondata dagli affetti più cari.

Con i lettori, la showgirl leccese ha voluto condividere una lieta notizia. A Pasqua è nata una nuova cavallina a cui hanno dato un nome particolare, ecco perché:

“A Pasquetta è nata la cavallina. Un evento che per me, per tutti noi è stato una meraviglia, commovente. L’ho chiamata Hope, cioè Speranza».

