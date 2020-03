Loredana Lecciso in quarantena con Al Bano ‘L’amore è tutto ciò che abbiamo’

Loredana Lecciso ha pubblicato un dolcissimo scatto sui social. La Showgirl leccese e Al Bano Carrisi di nuovo insieme? Lo scatto romantico riaccende il gossip

Come è già noto attualmente Al Bano Carrisi sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia di Loredana Lecciso e i loro due figli, Bido e Jasmine, nella sua tenuta in Puglia.

Recentemente abbiamo visto cantante di Cellino San Marco, sotto i riflettori a seguito dell’ultima intervista rilasciata ad Oggi dove ha condiviso con i lettori la sua preoccupazione per il Coronavirus, anche perchè in questo momento è lontano dai figli nati dalla relazione con Romina Power, in particolare per le sue figlie Romina Jr e Crystel le quali attualmente si trovano fuori Italia.

L’artista pugliese però in queste ultime ore ritorna a far parlare di se, a seguito di alcuni scatti pubblicati dalla Showgirl leccese, che li vedono sorridenti e abbracciati insieme.

Che questa quarantena abbia fatto scattare nuovamente la scintilla? Scopriamo di più.

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme?

Poche ore fare la bellissima Showgirl Leccese, molto amata dai fan sui social ha pubblicato uno scatto davvero dolcissimo.

Il quale ha riacceso la speranza nei cuori degli utenti rispetto al loro ritorno insieme. La quarantena sta facendo bene all’ex coppia?

Indizio a favore della tesi è anche la didascalia la quale riporta una citazione di Euripide:

‘L’amore è tutto quello che abbiamo. L’unico modo di ciascuno per aiutare l’altro’

Lo scatto social riaccende il gossip

La foto li vede di spalle mentre abbracciati guardano al di là del cortile della tenuta. Una foto, una metafora che annuncia un ritorno insieme, insieme verso il futuro?

I fan sono davvero speranzosi e attendono notizie ufficiali da parte dei loro beniamini.

Ecco lo scatto pubblicato da Loredana Lecciso che la ritrae in compagnia di Al Bano Carrisi: