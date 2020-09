Loredana Lecciso, la foto spinta in bikini mostra prospettive proibite

Esce dalla piscina e incanta tutti: il costume rosso risalta il suo fisico mozzafiato, la bellezza di Loredana Lecciso è senza tempo

L’estate sta finendo ma Loredana Lecciso ha pensato bene di godersi gli ultimi raggi di sole nella piscina della tenuta a Cellino San Marco. Il costume rosso della showgirl leccese non passa inosservato: curve mozzafiato in primo piano conquistano il web.

Loredana Lecciso in piscina

Nell’ultimo periodo, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono stati protagonisti delle voci di gossip. Dopo gli innumerevoli tira e molla che hanno caratterizzato da sempre il rapporto tra i due, pare che sia tornato il sereno e che abbiano deciso di convolare a nozze. Sempre secondo recenti rumors, la notizia del loro matrimonio pare non sia stata accolta benissimo da Yari, il secondogenito del cantante pugliese. Per il momento, il lieto evento non è stata ufficializzato dalla coppia e i fan sono impazienti di scoprire qualcosa di più sulla loro scelta di unirsi in matrimonio.

La compagna dell’artista ha deciso di salutare l’estate con uno scatto da capogiro. La showgirl leccese ha condiviso uno scatto dall’alto che la ritrae nell’atto di uscire dalla piscina. Sale gli scalini e tiene la testa bassa, la prospettiva lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Il costume rosso risalta la sua bellezza

Il tempo per lei sembra non passare mai. Loredana Lecciso, alla soglie dei 48 anni, appare più bella che mai. Di recente, ha condiviso su IG un nuovo post che ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutti.

E’ una foto dall’alto che la ritrae nell’atto di uscire dalla piscina. Il costume rosso risalta perfettamente il suo fisico da urlo. Pioggia di complimenti per lei: