Loredana Lecciso con Romina Power nell’ascensore di Live non è la D’Urso: l’invito in diretta alla cantante

Live Non è La D’Urso, Loredana Lecciso e l’appello a Romina Power: “Da parte mia c’è grande apertura nei suoi confronti…”

Ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento con Live Non è La D’Urso. Il talk show, condotto da Barbara D’Urso, è interamente dedicato alle storie riguardanti i personaggi di maggiore spicco della televisione italiana. Tra gli ospiti più attesi della puntata di lunedì Loredana Lecciso, con il confronto delle cinque sfere. In questa occasione c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato i telespettatori senza parole. Per quale motivo? La showgirl leccese ha lanciato un appello proprio alla sua ‘rivale‘ in amore, Romina Power: ecco cosa ha detto.

Loredana, l’appello a Romina

Non sono mancati colpi di scena nella nuova puntata di Live Non è La D’Urso. Tra i protagonisti della serata Loredana Lecciso e il confronto con le sfere. Durante il confronto, la showgirl leccese ha spiazzato tutti con una richiesta alquanto insolita. L’ex compagna di Al Bano Carrisi ha fornito alcuni dettagli in merito al suo rapporto con l’artista italo-americana precisando che le due non hanno un buon rapporto a causa dei vari gossip riguardanti il loro legame con il cantante di Cellino San Marco.

La situazione che si è venuta a creare in questi anni ha visto sempre le due donne contrapposte ma la Lecciso non ha nascosto il suo dispiacere per i rumors attorno a questa vicenda. E durante il confronto lancia un appello che ha stupito tutti, compresa la padrona di casa.

Le parole della showgirl leccese

La showgirl leccese ha fatto un appello a Romina Power:

“Da parte mia c’è grande apertura nei suoi confronti…Invito Romina in questa trasmissione per andare nell’ascensore a stringerci la mano finalmente…”

L’artista italo-americana accetterà l’invito di Loredana? Staremo a vedere.