Loredana Lecciso in ospedale dalla sua ginecologa: la lieta inaspettata sorpresa – Foto

Loredana Lecciso, l’ex compagna di Al Bano, ha voluto condividere sui social un momento privato in cui la si vede in clinica, con una ginecologa

Loredana Lecciso non condivide molto della sua vita sui social. Però questa volta, in clinica, la showgirl ha voluto fare una storia per salutare una dottoressa molto speciale. I fan subito hanno pensato ad una lieta notizia nella vita di Loredana che pare si sia avvicinata molto, negli ultimi tempi, al suo ex compagno.

Loredana Lecciso in clinica, il saluto alla dottoressa

Una donna bella, intelligente e piena di risorse Loredana Lecciso. Basta vederla per capire cosa abbia fatto colpo sul noto cantante Al Bano tanti anni fa. Una persona dall’animo nobile che ama far sentire la sua vicinanza ai familiari e alle persone che hanno fatto parte della sua vita in maniera significativa, è per questo che in clinica, Loredana non ha potuto fare a meno che salutare una persona molto speciale per lei, la ginecologa Debora Gravili, diventata negli anni una vera e propria amica.

Probabilmente, la showgirl era in zona e ha voluto fare un salto a salutare la sua amica o forse approfittando di una visita di controllo ha fatto il modo di rendere memorabile l’incontro, con una bella foto. In molti hanno subito fantasticato sulla possibilità che la showgirl potesse essere lì, dalla ginecologa, per un altro motivo. Ma Loredana ha specificato che ha solo fatto ‘un saluto al volo’, una piccola sorpresa ad una amica, quindi nessuna visita anche se tutti sperano di vedere un altro piccolo Carrisi per le Tenute.

Loredana tende la mano a Romina Power

Ancora prima che Romina Power venisse ricoverata, Loredana Lecciso ha dichiarato ad un noto settimanale, Oggi, di essere pronta alla pace con la cantante. I loro figli hanno degli ottimi rapporti, ed è brutto che tra loro non ci sia grande sintonia. Anche Al Bano si augura che presto le due ritrovino l’armonia di un tempo, dopo anni se lo meritano tutti.

Adesso che Romina è convalescente dopo una operazione al ginocchio, potrebbe crearsi l’occasione giusta per ritrovare il rapporto perso un tempo. Sarebbe un ottimo esempio per tutte le coppie con famiglie allargate.

Ecco la bella foto che Loredana ha scattato con la sua amica ginecologa. Magari un giorno vedremo anche con Romina uno scatto simile!