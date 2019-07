Loredana Lecciso tradisce Al Bano alle spalle: la foto rubata durante una cena romantica

Loredana Lecciso è finita, poche ore fa, a cena con Al Bano. La showgirl però ha commesso un piccolo sgarro ai danni del cantante

Le donne sanno sempre come ottenere ciò che vogliono. Loredana Lecciso ha dalla sua una bellissima presenza fisica, oltre che una testa piuttosto affascinante. La showgirl, infatti, negli anni ha dimostrato di essere di essere una donna oltre che bella anche decisamente interessante.

Loredana Lecciso a cena con Al Bano

Una cena sicuramente romantica quella che Loredana Lecciso ha voluto immortalare a tradimento poche ore fa. La showgirl ha mostrato il suo lato romantico alle persone a tutti quelli che hanno sempre tifato per un ritorno di fiamma tra i due. Non è stata esplicita nella sua ultima intervista a Il Fatto Quotidiano ma ciò che ha indotto a capire con le sue sibilline parole, è che la sintonia che da sempre unisce lei al cantante è sempre molto forte ed è per questo che i due sembrano ancora una coppia affiatata e molto unita. Ma sembrano o sono?

Di certo il fatto che la showgirl non si sia ancora fatta beccare con nessun altro uomo lascia intendere che i due stiano ancora insieme ma che non vogliano confermare ufficialmente l’unione. Il motivo? Beh spesso si creano gossip e aspettative che finiscono solo per rovinare una cosa bella.

Loredana e la foto a tradimento

Al Bano è anche sempre restio ai selfie con le sue ex ed è per questo che avrebbe voluto sicuramente evitare di mostrarsi a cena con Loredana Lecciso sui social.

Ma la showgirl ha una sua testa e se vuole mostrare la sua ‘felicità’ ha tutto il diritto di farlo. Per non farsi beccare però, ha fatto un selfie alle spalle del cantante. Nella foto, infatti, vediamo Al Bano solo di spalle, che non sospetta minimamente ‘lo sgarro’ dell'(ex) compagna.

I due hanno passato una serena serata nelle Tenute Al Bano all’insegna della serenità.