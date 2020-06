Loredana Lecciso dal lusso ai 1470 euro al mese, la showgirl nella miseria? Le parole di Al Bano e le accuse dei fan

Loredana Lecciso duramente attaccata dagli haters, la replica della showgirl salentina: “Ma che problema avete? La gelosia vi corrode”.

Sembra che tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sia tornato il sereno e sia scatta di nuovo la scintilla. La showgirl salentina ama condividere sprazzi della sua vita quotidiana con i fan. Ma in uno dei suoi ultimi post, la compagna del cantante pugliese è presa di mira da alcuni utenti per la sua relazione con l’artista e per il suo aspetto: immediata la replica della donna.

Loredana Lecciso: attacco degli haters

Di recente, Al Bano Carrisi ha rilasciato una lunga intervista nel quale ha espresso il suo pensiero in merito all’emergenza sanitaria causata dal covid-19 . Il nostro Paese sta attraversando un periodo particolarmente difficile e molti italiani hanno dovuto fare i conti con la drastica riduzione degli introiti e dei guadagni. A tal proposito l’artista, in una recente intervista rilasciata all’AGI, si è lasciato andare in un amaro sfogo sulla attuali condizioni economiche. Il cantante pugliese ha affermato che sta vivendo sulla sua pelle gli effetti della crisi economica provata dal coronavirus e che se la situazione non cambia, i suoi risparmi gli permetterebbero di stare tranquillo solo per i prossimi due anni.

Queste sue parole non sono state gradite dal alcuni utenti, che hanno deciso di sfogare la loro frustrazione nei confronti di Loredana Lecciso.

La risposta della showgirl salentina

La showgirl salentina ha condiviso un nuovo scatto presso le tenute di Cellino San Marco e, tra i vari commenti, è apparso anche quello di un utente che ha duramente attaccato le dichiarazioni rilasciate dall’artista:

“Ma come farai con Albano che prende solo 1470 euro di pensione al mese. Ti dovrai adeguare come fanno tutti gli italiani. Mah”.

Mentre un altro ha criticato il suo aspetto, immediata la risposta:

“ (…)Ma che problema avete? La gelosia vi corrode”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Di nuovo amore tra Loredana Lecciso e Al Bano: il post sui social emoziona i fan