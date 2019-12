Loredana Lecciso ferita da Al Bano ‘Mi ha fatto male’: la confessione al settimanale DiPiù

Loredana Lecciso, l’amare confessione: “Le critiche di Al Bano? Mi feriscono!”, l’intervista della showgirl leccese al settimanale DiPiù

E’ divenuta famosa sul piccolo schermo per la sua relazione con il cantante pugliese, Al Bano. Dopo la separazione, la coppia è in ottimi rapporti anche per il bene dei loro due figli: Jasmine e Bido. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Loredana Lecciso è tornata a parlare delle critiche mosse dal suo ex compagno: ecco cosa ha detto la showgirl leccese.

Loredana Lecciso, l’amaro sfogo

La loro relazione ha fatto storcere il naso a chi ha sempre creduto nel ritorno di fiamma tra Romina Power e Al Bano. Ma il loro amore è andato oltre alla critiche e dalla loro unione sono nati Jasmine e Al Bano Junior, anche conosciuto come Bido. Loredana Lecciso è una super mamma ed è sempre pronta a proteggere i suoi figli, quest’ultimi spesso finiscono nel mirino degli haters. Ultimamente i figli delle showgirl leccese sono stati duramente attaccati sui social perché, a detta di alcuni leoni da tastiera, sarebbero raccomandati mentre altri pensano che la primogenita della coppia faccia di tutto per assomigliare a sua madre. Per tale motivo, la Lecciso infuriata ha precisato:

“Giù le mani dai miei figli, sono soltanto due ragazzi. Mi fate pena”

Nella sua ultima intervista, invece, l’ex compagna di Al Bano ha rotto il silenzio, tornando a parlare delle critiche che le sono state mosse dal cantante pugliese.

Le parole della showgirl leccese

La showgirl Leccese, nella sua ultima intervista rilasciata al noto settimanale DiPiù, ha parlato a cuore aperto di cosa pensa delle critiche del suo ex compagno in tutti questi anni.

“Le sue parole hanno sempre avuto un peso e mi hanno ferito”.

Nonostante questo, i due hanno un buon rapporto soprattutto per l’amore dei loro due figli.