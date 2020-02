Chi è Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ed ex fidanzato di Nina Moric, scomparso qualche tempo fa

Scopriamo tutti i segreti di Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso.

Chi è Loredana Fiorentino

Nasce a Napoli, il 24 luglio del 1970, sotto il segno zodiacale del Leone. Da giovane studia ragioneria, dopo di che frequenta l’Università Federico II di Napoli.

La donna oggi vive a Torre Del Greco in compagnia dei suoi due figli. La Fiorentino è divorziata da molti anni, mentre in tempi recenti pare abbia avuto un’altra relazione piuttosto importante, conclusasi bruscamente.

Particolarmente amante dei social, ha un profilo Instagram e uno su Facebook su cui è molto attiva. In base alle foto caricate sui social, è chiaro sia una donna piena di vita, che ama uscire con gli amici e divertirsi.

Il figlio Luigi Favoloso

Loredana Fiorentino diventa nota al grande pubblico per essere la madre di Luigi Mario Favoloso. All’inizio del 2020 è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti stupefatti e che ha condotto la donna direttamente sui salotti italiani.

Il figlio, Luigi Mario Favoloso, è infatti scomparso di casa. Il giovane aveva partecipato al Grande Fratello 15 ed era stato per mesi al centro del gossip per la sua travagliata relazione con Nina Moric.

Nel dicembre del 2019, il giovane ha lasciato la sua casa, dopo di che di lui non si sono più avute notizie. Nei primissimi giorni del nuovo anno, Loredana lancia diversi appelli, affinché le autorità rintraccino suo figlio.

In seguito, Favoloso si è fatto vivo con una mail, tranquillizzando la mamma di stare bene e di essere al sicuro. Nonostante il ritorno del giovane, la madre ha continuato a frequentare i salottini televisivi, per smentire alcune terribili voci sul ragazzo, che Nina Moric avrebbe messo in giro proprio durante la scomparsa del ragazzo.