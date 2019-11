Ricordate Loredana Errore? Ecco che fine ha fatto l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi

Un edizione davvero incredibile quella della brava cantante Loredana Errore, l’ex concorrente di Amici infatti partecipò al programma proprio quando a vincere l’edizione di Amici fu proprio Emma Marrone

La giovane cantante uscita in finale da Amici, è stata da sempre considerata la rivale di Emma Marrone. La sua voce graffiante e il suo timbro scuro colpì molto il pubblico italiano ma quella di Emma ebbe più potere sulla decisione del pubblico.

Ma Loredana non si senti da meno, tanto che con il brano “Ragazza occhi cielo” scritto da Biagio Antonacci fu un grande successo.

A post shared by Loredana Errore (@lerrore_official) on Oct 24, 2019 at 1:21am PDT

La bravissima ed ex concorrente di Amici, dopo aver partecipato al programma ha continuato a fare musica. Il suo ultimo album infatti risale proprio a 2016. Oggi però la cantante non sembra apparire in TV anche a causa di un periodo davvero difficile della sua vita. Loredana infatti ha dovuto affrontare un periodo per niente facile a causa di un brutto incidente:

“L’indomani avevo un concerto in Sicilia, è stata un’interruzione totale di quello che stavo intraprendendo, dovevo terminare le ultime tre date, non potei più. …“Questo incidente è stato una sorpresa per tutti ma non per me, subito mi è venuta una forza di andare avanti indescrivibile. Magari per altre cose non l’avrei avuta. La grande forza l’ho riscoperta nei casi più estremi, ringrazio Dio, tutte le persone che mi sono state vicine, i miei fan che hanno fatto di tutto perché io non mollassi”