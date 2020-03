Loredana Errore, chi è la cantante dagli “occhi cielo”? Incidente e carriera

Chi è Loredana Errore, la cantante nota per la partecipazione al talent show di Amici nel 2009/2010, vittima di un terribile incidente nel 2013

Scopriamo tutti i segreti di Loredana Errore, la “Ragazza occhi cielo” di Biagio Antonacci, seconda classificata alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Loredana Errore

Nasce e Bucarest, il 27 ottobre del 1984, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Sin da piccola coltiva la passione per la musica e in particolare per il canto e tenta di intraprendere la carriera del mondo dello spettacolo. La donna divenuta famosa grazie alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, in cui si classifica seconda dietro a Emma Marrone.

Mentre ancora è un’allieva della scuola di Canale 5, viene notata dal cantautore Biagio Antonacci che le dona la canzone “Ragazza occhi cielo”.

Nel corso della sua carriera, la Errore vince un Wind Music Awards, un Premio Venere d’argento, un Premio Roma Videoclip, e una candidatura ai TRL Awards 2011.

Il terribile incidente e il miracolo

La vita della cantante cambia radicalmente a seguito di un terribile incidente, avvenuto il 4 settembre del 2013. La donna è stata vittima di un devastante incidente stradale, che l’ha in seguito rallentata. La Errore, in numerose interviste, ha dichiarato di aver dovuto interrompere immediatamente il suo tour, che aveva come tappa seguente la Sicilia e altre due date.

Nonostante la brutta esperienza, la cantante ha trovato la forza di andare avanti grazie ai fan, alla sua famiglia e in particolare a Dio. La Errore, infatti, secondo il suo racconto, sarebbe stata protetta da Santa Rosalia, che l’avrebbe sempre fatta rimanere vigilie.

Il vero e proprio miracolo, però, sarebbe avvenuto il 27 ottobre, giorno del suo compleanno: sempre secondo il suo racconto, la cantante avrebbe provato ad alzarsi e, sotto gli occhi dei medici increduli, ce l’avrebbe fatta.