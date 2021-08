Sul suo profilo Instagram ha voluto scrivere un lungo messaggio ai fan, tranquillizzandoli sulle sue condizioni di salute.

La cantante si è sottoposta ad un intervento chirurgico, come annunciato nei giorni scorsi dal suo staff.

L’operazione l’ha costretta a stare ferma e ha reso necessario l’assoluto riposo, comportando lo spostamento di qualche giorno della prima data del suo tour.

Poche ore fa è stato pubblicato un messaggio per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute:



“State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”