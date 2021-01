Look Mostruosi: chi sono i vip peggio vestiti? Cosa non indossare mai

A volte le celebrità ci suggeriscono stili e abiti da emulare, altre invece sarebbero da abolire del tutto. Oggi vi proponiamo una selezione davvero ‘atroce’.

Vi piace vestirvi alla moda? I look mostruosi dei Vip che abbiamo selezionato per voi sicuramente vi aiuteranno a fare delle scelte più ponderate davanti allo specchio. In questa selezione vi mostreremo tre icone del momento: Jasmine Carrisi, Antonella Clerici e Maria Teresa Ruta.



Un trio di look che potrebbero sicuramente finire nella nota rubrica di Striscia La Notizia, I nuovi mostri, quelli che abbiamo selezionato per voi. Siete d’accordo?

Look mostruosi: Jasmine Carrisi in un total pink costoso ma poco elegante

Non sempre ciò che è costoso è bello ed elegante. Jasmine Carrisi, dopo la serata della finale a The Voice senior, ha fatto a lungo parlare di sé. Il suo look è stato ricercato su internet da tantissime ragazzine.

Il look total pink dal prezzo notevole ha convinto quasi tutti, ma quello delle blind da Hannah Montana non è proprio andato giù. È veramente il look giusto per una prima serata su Rai uno? A voi l’ardua sentenza.



C’è però anche un altro, tra look che ha fatto storcere il naso al pubblico italiano: quello della gieffina candidata alla vittoria. Sì, parliamo proprio dell’amatissima Maria Teresa Ruta.

Il suo essere eccentrica viene fuori anche dagli abiti che esibisce di volta in volta. Il suo tubino argento tappezzato di paillettes, è un po’ troppo persino per una prima serata ma con un sorriso a 50mila denti come il suo si fa fatica a non perdonarla.



Insomma, c’è sempre qualcuno a cui non si piace.

Antonella Clerici, il look da mamma Natale non piace

La conduttrice ha festeggiato il Natale con E’ sempre mezzogiorno e ha voluto sfoggiare un look ‘adatto all’occasione’. Non poteva mancare un lungo mantello rosso che senza dubbio imita molto l’abito di Babbo Natale. La combo cappotto e cappello rosa non va giù ai telespettatori.



Too much? Forse le icone come lei possono permettersi anche queste piccole cadute di stile.