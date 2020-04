Look da casa, tre idee per sentirsi comode e alla moda anche...

I look da casa devono essere comodi, certo, ma anche avere quel pizzico in più per farci sentire alla moda. Ecco tre idee.

I look da casa giusti hanno il potere di far sentire belle ed ordinate anche in quarantena.

Missione comodità e stile

I look da casa hanno il compito di non abbrutire ma far sentire una donna curata e alla moda, anche in quarantena. Una buona abitudine per non lasciarsi deprimere da lunghe giornate in casa è quello di truccarsi e vestirsi di tutto punto anche se non si deve uscire. L’abbigliamento da casa deve essere confortevole, facilitarci nei movimenti. Deve essere facile da lavare, essere in materiali naturali, che consentono alla pelle di respirare. Al tempo stesso, però, devono avere quella marcia in più per farci sentire grintose anche chiuse tra quattro mura.

Tre look da casa

La tuta

E’ sicuramente la tenuta da casa più gettonata per via della sua comodità. Nelle ultime stagioni, però, la tuta era stata proposta come vero e proprio capo trendy. Perciò, anche per stare in casa, si può optare per una versione con felpa e pantaloni abbinati. Via libera ai colori pastello: rasserenano e sono facili da lavare.

Leggings e abitino

I leggings o dei pantaloni senza cuciture, sono perfetti per stare comodi a casa. L’importante è abbinarli con qualcosa che ci faccia sentire comodi anche sopra, senza svelare troppo. Perché non optare per un vestitino comodo, magari con il taglio a grembiule che ci facilita i movimenti e non scopre troppo? Se poi è a fantasia floreale ancora meglio, porteremo un po’ di primavera, anche a casa.

Top, cardigan e joggers

Le temperature si alzano e anche in casa il tepore primaverile inizia a farsi sentire. Perciò anche per stare in casa, perché non scegliere un bel top di seta da coprire con un cardigan in cotone? Sotto via libera a joggers comodi. In questo modo, sarai pronta anche per una video chiamata inaspettata.