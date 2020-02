Londra, postino trova un neonato abbandonato di meno di un giorno

Londra: un “insolito” pacco trovato da un 36enne nella spazzatura

Un “insolito” pacco abbandonato sui gradini del seminterrato di un vicariato in Sandringham Road, a est di Londra.

A notarlo è stato un postino di 36 anni, Edward Holton, che con un collega ha trovato e “salvato” un neonato abbandonato.

«Quando ho tirato giù la coperta ho visto che dentro c’era un bambino molto piccolo»,

ha raccontato l’uomo alla BBC.

Il collega Paul ha portato il neonato con meno di un giorno avvolto in una coperta nel furgone per tenerlo al “caldo”.

L’uomo spiega che, in un primissimo momento credeva che si trattasse solo ed esclusivamente di spazzatura, ma poi il “pacco” così come si presentava lo aveva insospettito.

Per questo, era tornato indietro per verificarne attentamente il contenuto.

Grazie a questa intuizione adesso il piccolo “Edward” (il nome di chi lo ha “salvato”) è sano e salvo.

La polizia e le Forze dell’Ordine inglesi stanno tentando di identificare la madre del piccolo abbandonato.

I colleghi della Royal Mail sono rimasti soddisfatti del buon operato e stanno organizzando una raccolta fondi per il piccolo neonato.

Neonato abbandonato rinvenuto da un passante

Un altro neonato è stato rinvenuto pochi giorni fa, sabato 25 gennaio, da un passante in una strada molto trafficata a est di Londra, nel quartiere londinese di Dalston.

Secondo le autorità il neonato è stato partorito in casa e non in una struttura ospedaliera ed è stato abbandonato avvolto in una coperta.

Dopo la segnalazione del ritrovamento da parte di un passante, il piccolo è stato portato in ospedale dove sta ricevendo le cure del caso.

Adesso la Polizia ha lanciato un appello alla madre:

“Le chiediamo di farsi viva, non solo per evitare conseguenze legali più gravi, ma anche e soprattutto per la sua salute. Vogliamo sapere se la donna sta bene e se abbia bisogno di cure mediche”,

ha precisato l’ispettore Kevin Weeks, che coordina le indagini.