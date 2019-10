Londra: pendolari cacciano attivisti dalla metro

Nella metro di Londra, le proteste degli ambientalisti contro il cambiamento climatico, sono state sedate direttamente dai passeggeri nella metro

Londra nel caos! Il movimento britannico che lotta contro il cambiamento climatico si chiama Extinction Rebellion ed è noto nel paese per le loro incursioni.

Nonostante il divieto posto dalla polizia e gli arresti fatti tra gli attivisti, hanno deciso di manifestare bloccando alcune stazioni, sperando in questo modo di sensibilizzare sul tema ambientale più persone possibili.

La protesta di Extinction Rebellion a Heathrow

La protesta ha avuto come obiettivo moltissime stazioni della metropolitana. Questo ha portato a forti tensioni fra ambientalisti e passeggeri, che a Londra non hanno visto di buon occhio questo genere di proteste. Le stazioni della metropolitana sono state prese di mira da alcuni militanti, durante le manifestazioni internazionali fatte per denunciare i cambiamenti climatici in queste ultime settimane. La Extinction Rebellion è un movimento radicale, noto per le sue prese di posizione piuttosto estreme.

Le incursioni sono state fatte in stazioni molto frequentate come Stratford, Canning Town e Shadwell, durante l’ora di punta. I manifestanti hanno tentato di bloccare treni, causando ritardi e disagi. Per questo motivo, molti pendolari londinesi, non hanno esitato nel contestare gli attivisti,spintonandoli, insultandoli per bloccare la manifestazione non autorizzata.

In un caso sono arrivati a buttar giù da un treno con la forza, alcuni militanti. In un altro caso, documentato da vari video, i pendolari hanno preso un attivista e fatto scendere con la forza dal tetto di un treno, per permettergli di partire e porre fine a queste proteste. La polizia ha quindi arrestato altri 5 militanti, arrivando a quota di 1700 in soli 10 giorni.

Proteste così veementi, hanno quindi ottenuto l’effetto contrario e portato scarso successo alla causa. Anche il sindaco della città ha infine cambiato idea riguardo le proteste di Extinction Rebellion. Il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan, nonostante negli scorsi giorni si sia detto non a favore del divieto di manifestazione rilasciato dalla polizia di Scotland Yard, ha condannato come inaccettabili ed illegali i tentativi d’intralcio alla metro.