Londra, pedofilo ripreso mentre approccia ad una bambina di giorno

A Londra una donna molto coraggiosa è intervenuta per fermare un pedofilo mentre approcciava ad una giovane ragazzina di giorno.

In pieno giorno una donna ha notato un uomo avvicinarsi con fare sospetto e losco ad una giovane studentessa. L’ha afferrata per il collo e ha iniziato a camminare attaccato a lei come se nulla fosse.

La donna vedendo questa scena non ha potuto trattenersi e si è precipitata a seguirli, era insospettita e temeva che il tutto stesse accadendo contro la volontà della giovane.

Mentre i due si allontanano inseguiti dalla donna lei sfodera il cellulare e inizia a riprendere tutto. Appena si avvicina di più ai due grida a squarciagola:

L’uomo, visibilmente seccato, risponde di tutto punto intimando alla donna di lasciarlo stare perché la ragazzina era la sua sorella minore:

La donna non demorde e continua a chiedergli cosa vuole da lei e di lasciarla stare.

Senza mai smettere di riprendere la scena con il suo cellulare la donna continua a inseguirli e riferendosi nuovamente al presunto aggressore:

L’uomo non demorde e accelera il passo tenendo stretta la ragazzina, vorrebbe seminare la donna ma quest’ultima non si arrende.

La situazione si fa sempre più tesa e alla fine la povera ragazza esplode e confessa mentre l’uomo la tiene ancora sotto torchio. Riferendosi alla donna le urla piangendo che non ha mai visto quell’uomo, che non è il fratello e che sta morendo di paura.

Una vicenda orribile raccontata dalla sorella della soccorritrice, il video da lei girato è stato pubblicato sui social affinché possa essere un monito per tutti: le bambine e le ragazze che vanno a scuola da sole dovrebbero stare sempre attente e in gruppo.

La sorella della donna ha lasciato delle dichiarazioni con ulteriori particolari dell’accaduto. La donna aveva chiamato la famiglia intimando di avvertire la polizia per una caccia all’uomo.

Le autorità hanno trovato a North Place (Mitcham) la ragazza ma era tardi, il pedofilo l’aveva coperta con il suo giubbotto e forzata a fare atti sessuali.

L’uomo ora è ricercato dalla polizia di Merton con tanto di foto, si legge su ViaggiNews.it.

Police have released an image of a man they are working to trace in connection with an allegation of rape in Merton.

At this early stage, there have been no arrestshttps://t.co/KJQcMR9XkL

— London & UK Crime (@CrimeLdn) November 3, 2020