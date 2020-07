Tragedia a Londra, Gru cade sulle case: quattro feriti e un morto

Tragedia a Londra dove una Gru è caduta sulle case: ci sono quattro feriti e un morto. Ma che cosa è accaduto?

Una donna morta e altre quattro persone sono rimaste ferite nel crollo della Gru: una tragedia a Londra che ha dell’impensabile.

Gru caduta sulle case: che cosa è accaduto

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e una donna è morta a seguito del crollo di una Gru. La struttura di 20 metri è caduto su questo complesso di case che si trova a Bow – quartiere orientale inglese. Il comandante dei Vigili del Fuoco – Graham Ellis – ha evidenziato che la struttura è collassata sopra due villette e un edificio in costruzione.

I media locali hanno raccontato il fatto confermando che due feriti sono stati soccorsi sul posto, mentre altri due sono stati portati all’Ospedale più vicino. C’è poi una persona che è stata trovata morta a seguito del tragico crollo.

Come si legge dai media locali, questo incidente è avvenuto ieri nel pomeriggio in una zona dove stavano costruendo un nuovo edificio. In pochissimi minuti la Gru è crollata sullo stesso e sulle due villette vicine:

“È stato come un terremoto. ho sentito la terra tremare e poi lo schianto metallico….terribile”

Questa la testimonianza di una persona alla BBC.

La società che ha montato la Gru si è dichiarata profondamente addolorata per quanto accaduto e hanno subito inviato le squadre con i tecnici per verificare cosa sia andato storto. I sindacati hanno richiesto che venga mandata avanti una indagine urgente, completa per determinare il motivo di questa grande tragedia.