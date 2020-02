Londra, polizia lo uccide dopo che ha accoltellato più persone: ipotesi terrorismo

Pochissimi elementi se non un uomo che a Londra ha accoltellato più persone ed è stato ucciso dalla Polizia. È terrorismo?

Si è svolto come da copione il nuovo presunto atto terroristico accaduto a Streatham – sud della capitale inglese – dove un uomo ha accoltellato diverse persone. Una di queste sarebbe stata trasportata urgentemente in ospedale in codice rosso.

Da quanto si apprende dai media locali l’aggressore sarebbe stato freddato con alcuni colpi di pistola dalla polizia inglese:

Non sono al momento a disposizione ulteriori dettagli, se non che il quartiere a sud della capitale sia stata circondata da mezzi di polizia e ambulanze.

In aggiornamento

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020