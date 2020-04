Londra, due bimbi di 1 e 3 anni accoltellati: trovati morti in casa

Tragedia a Londra dove due bambini di 1 e 3 anni sono stati trovati morti in casa, accoltellati. Vicino a loro un uomo ferito: cosa è accaduto?

Sono due i bambini di 1 e 3 anni che sono stati trovati morti accoltellati all’interno della loro abitazione. Che cosa è accaduto?

Due bambini morti e un uomo ferito

Ci troviamo in una zona est della città a Ilford – Inghilterra. All’interno di questa casa sono stati trovati morti una bambina di 1 anno e un bambino di tre anni: i due corpi, secondo i media locali, sono stati accoltellati sino alla loro morte.

Come ha confermato anche la BBC, gli inquirenti vicino ai corpicini martoriati hanno trovato un uomo di 40 anni ferito da un coltello. Non ci sono molti dettagli in merito alla vicenda, accaduta proprio in queste ore. La polizia ha solo rilasciato una dichiarazione evidenziando che i due bimbi e l’adulto non sono estranei e si conoscevano.

Una chiamata arrivata alla polizia nel pomeriggio di ieri ha lanciato l’allarme: la polizia una volta arrivata presso l’abitazione alle 17.30 si è trovata dinanzi a questo terribile scenario.

La bimba era già deceduta mentre il bimbo è stato dichiarato morto in ospedale. Non sono ancora note le condizioni dell’uomo di 40 anni trovato vicino ai corpi dei due bimbi.

Che cosa è accaduto ai due bambini?

La polizia inglese sta svolgendo le opportune indagini in merito, seguendo la pista di omicidio: per ora nessuna persona sembra essere ricercata in merito all’omicidio dei due piccoli.

Il Leader del Consiglio di Redbridge ha chiesto: