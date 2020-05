Londra: creata la zona car free più grande al mondo

Abbiamo una grande rivoluzione a Londra, dove è stata creata un’enorme zona car free. Strade prima trafficatissime ora sono appannaggio ai ciclisti e pedoni. Dal 18 maggio questo provvedimento è diventato definitivo.

Con il graduale stop del lockdown, si è deciso di lavorare per ottenere il distanziamento sociale, che i mezzi pubblici affollati non possono offrire. Verrà richiesto ai londinesi uno sforzo ulteriore, perché potranno usare i mezzi pubblici quando strettamente necessario. La sola alternativa resta muoversi a piedi o andare in bicicletta.

Per questo motivo a Londra è stata creata la zona car-free più grande del mondo. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Sadiq Khan e dal Transport for London, dove si presenta la zona ciclo-pedonale più grande di qualunque capitale mondiale.

JUST ANNOUNCED: our plans to make central London one of the largest car-free zones in any capital city in the world, increasing walking and cycling and improving our air quality.

London's road to recovery cannot be clogged with cars. https://t.co/31Ym0OBF9q

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) May 15, 2020