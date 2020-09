A Londra una donna cercava di girare un video da pubblicare su Snapchat sporgendosi dal finestrino dell’auto dal lato passeggero: è caduta fuori dalla vettura in mezzo alla carreggiata.

La polizia dichiara che è stata baciata dalla fortuna, ecco cosa è successo.

La donna era su un’autostrada molto trafficata appena fuori Londra mentre ha deciso di fare un video su Snapchat.

Si è sporta dal finestrino del passeggero e ha iniziato a riprendere quando ha perso l’equilibrio cadendo completamente fuori dalla macchina. Si è ritrovata in mezzo alla strada stesa a terra mentre altre macchine passavano ad alta velocità.

Per fortuna è rimasta illesa, si legge su Leggo, ma poteva morire in un istante: bastava che un’auto la travolgesse e sarebbe successa una vera e propria tragedia.

I social network sono oramai parte di noi e della nostra quotidianità: non c’è giovane o adulto che non abbia almeno 1 account su un qualunque social network nel 2020.

Un rapporto di amore e odio quello tra gioventù e social network.

Farsi video, foto e selfie durante giornata per documentare qualunque momento o azione è oramai normale, quasi necessario. Ma è sicuro comportarsi così?

Uno studio pubblicato sul Journal of Family Medicine and Primary Care ha evidenziato che circa 260 persone in tutto il mondo sono morte mentre si scattavano un selfie o si facevano un video.

Si può morire per un selfie? Sì, in India l’anno scorso ben 4 membri della stessa famiglia sono deceduti mentre si scattavano un selfie: sono annegati in una diga dopo esser scivolati in acqua.

La polizia è andata in soccorso della donna sul luogo dell’accaduto trovandola shockata ma totalmente illesa.

dichiarano gli agenti di polizia.

L’autostrada dove è successo è molto trafficata soprattutto nell’orario in cui la donna è caduta dal finestrino, ha rischiato di morire. Una macchina avrebbe potuto sfrecciare a tutta velocità in qualunque momento e investirla.

Sul profilo Twitter della Polizia di Surrey hanno deciso di pubblicare un tweet per rendere noto l’accaduto: l’immagine dell’auto dove si vede chiaramente il finestrino da cui la donna è caduta nell’intento di girare il video.

Segue un ashtag di stupore alla foto: #nowords cioè #senzaparole. Anche gli agenti sono rimasti sconcertati, come tutto il popolo del web, dall’assurda vicenda che ha portato la donna a rischiare la vita.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb

— Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020