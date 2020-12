Lombardia, le prime vaccinazioni partiranno già dal 27 dicembre

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è fiducioso di riuscire a distribuire subito i primi mille vaccini.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, avrebbe annunciato l’inizio delle vaccinazioni entro la prossima domenica, 27 dicembre. Il tutto sarà possibile se a breve arriverà l’autorizzazione dell’Ema (l’agenzia europea del farmaco).

Fontana vorrebbe la partecipazione di Milano ai “vaccine day”

L’intenzione, come predetto, infatti, è quella di far partecipare anche Milano alla “vaccine day”, giorno in cui in tutta l’Unione Europea avverranno le prime vaccinazioni. Sui social si è detto molto entusiasta il governatore il quale in un lungo post ha dichiarato come ora si è passato all’attacco.

“Domani sarà un giorno importante per la battaglia contro il virus: è attesa l’autorizzazione da parte di Ema per il via libera ai vaccini Pfizer in Europa. Se tutto sarà confermato la Lombardia effettuerà i primi 1000 vaccini il 27 dicembre, nella giornata ‘simbolo’ contro il Covid scelta a livello comunitario”.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione vera e propria, la quale si preannuncia una delle più grandi di sempre, dovrebbe partire nei primi giorni di gennaio.

Sarebbero 305mila le dosi di Pfizer inviate in Lombardia

Alla Lombardia, inoltre, come preannunciato dal commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri arriveranno circa 305mila dosi del vaccino Pfizer.

“In Lombardia le prime 305 mila dosi di vaccino anti-Covid, in arrivo ai primi di gennaio, saranno destinate a operatori sanitari, ospiti e personale delle residenze sanitarie assistenziali per anziani, personale di Areu e delle Croci di soccorso e medici di medicina generale”.

Questo il piano strutturato dalla regione e spiegato dal governatore Fontana attraverso i propri social. Inoltre, viene specificato come nelle successive tre settimane arriveranno ulteriori dosi utili ad effettuare richiami e a vaccinare ulteriori membri delle categorie indicate.

Non resta, quindi, che attendere l’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco per rendere tutto ufficiale ma l’avvio delle prime vaccinazioni volte a sconfiggere la pandemia sono imminenti.