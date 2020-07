L’olio di cocco è possibile problema per l’ambiente. Questo è quanto afferma uno studio verso le monocolture. Sarà il nuovo olio di palma?

L’olio di cocco sta salendo alla ribalta delle cronache come l’olio di palma prima, come fautore di cambiamenti climatici come ogni monocultura. C’è chi addirittura parla della possibilità dell’arrivo della sesta estinzione, che potrebbe far sparire completamente l’umanità.

Il conflitto d’interessi dietro allo studio

Sempre ritenuto come una buona alternativa amica dell’ambiente, secondo uno studio in versione pre-print che possiamo leggere su Current Biology e sull’importante The Conversation, questo non è molto vero. Quest’olio non sarebbe innocuo dal punto di vista ambientale e che sia pericoloso come l’olio di palma.

Prima di iniziare a trattare dello studio, permettetemi di fare un piccolo disclaimer. Lo studio è a firma di Erik Meijaard, che è un conservazionista dell’università del Kent oltre ad essere responsabile della Oil Palm Task Force dell’IUCN, finanziata in parte dalla Roundtable on Sustainable Palm Oil. Quindi in poche parole, possiamo dire senza problemi che Erik Meijaard opera in pieno conflitto d’’interessi e questo studio, non è propriamente affidabile.

L’olio di cocco è amico dell’ambiente?

Fatta la necessaria premessa, Meijaard non raffronta l’olio di palma con quello di cocco dicendo quale sia migliore, si limita a fare un discorso generalizzato sulla sostenibilità ambientale delle monocolture.

Il discorso che ne esce è molto duro e parte da molte interviste fatte riguardo la percezione che il pubblico ha sugli olii analizzati. Se quello di palma è considerato quasi come il male assoluto per l’ambiente, da oltre la metà del campione, se si passa al cocco la percezione cambia totalmente. Quest’ultimo ha molte applicazioni non solo alimentari, ma anche nei cosmetici per esempio.

Meijaard fa intendere che potenzialmente la coltivazione per produrre olio di cocco, potrebbe avere ripercussioni peggiori. Infatti mentre la palma da olio occupa aree di 20 milioni di ettari e per il cocco soltanto 12,5 milioni di ettari, quest’ultimo è più pericoloso. Questo è dovuto al luogo di coltivazione del cocco, che si concentra maggiormente sulle isole tropicali, dove le specie non hanno habitat alternativi.

Per produrre un milione di tonnellate di olio di cocco, si metterebbero a rischio 20 specie, contro le 3,8 per l’olio di palma. Quindi producendo la medesima quantità, sarebbe maggiormente pericoloso quello di cocco, rispetto a quello di palma. Si dovrebbe quindi verificare l’effettiva sostenibilità dei sostituti.