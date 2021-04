Lodovico Guenzi de Lo Stato Sociale vuota il sacco: ecco chi è la sua fidanzata

Lodovico Guenzi è uno dei membri più amati e conosciuti de Lo Stato Sociale, il gruppo indie-pop che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Sappiamo tutto sulla sua carriera, ma molto meno sulla sua vita privata, vista la sua riservatezza. Oggi vi parliamo finalmente della sua fidanzata!

Con queste parole, riportate dal sito di Fanpage, Lodovico Guenzi ha parlato finalmente della sua relazione sentimentale in corso.

Quando gli intervistatori gli hanno chiesto di approfondire la questione, il cantante ha tuonato:

“Ma Neanche per sogno!”

Lodovico, infatti, vuole mantenere la riservatezza sulla sua vita privata.

A proposito della sua donna ideale, però, ha dichiarato:

“Io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai.”