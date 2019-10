Lodi, alunna disabile in classe: polemica per i genitori che tengono i figli a casa

Lodi, alunna disabile in classe: polemica per i genitori che tengono i...

Un’alunna disabile e dei compagni di classe che, per volere dei loro genitori, restano a casa. È quanto accaduto in una scuola primaria di Cordegliano Laudense, in provincia di Como. Secondo i genitori degli alunni, infatti, la presenza della bambina disabile in classe avrebbe rallentato le lezioni, danneggiando l’andamento scolastico dei loro figli.

I fatti risalirebbero a circa due settimane fa, ma sono emersi soltanto ieri, quando la scuola ha pubblicato una nota ufficiale per rammentare l’importanza dell’inclusione scolastica e del principio di universalità alla base della scuola pubblica.

La risposta della scuola

L’istituto scolastico di Cornegliano Laudense coinvolto nella polemica non ha esitato a far emergere la sua posizione. Una posizione in evidente contrasto con quella dei genitori che hanno tenuto i figli a casa, per la presenza in classe di un’alunna disabile.

La scuola ha, infatti, pubblicato una nota sul sito ufficiale dell’Istituto, rendendo pubblica la posizione dei docenti e del direttore scolastico:

“La scuola è una comunità e come tale deve occuparsi di tutti e in particolar modo di chi ne ha più bisogno, anche perché come docenti ci sentiamo particolarmente legati all’idea che La scuola sia aperta a tutti”.

Due giorni fa, in occasione della riunione con i genitori, richiesta dal direttore scolastico, gli insegnanti hanno organizzato una manifestazione con striscioni, per rimarcare il concetto che la scuola debba essere aperta a tutti.

I genitori degli alunni, durante la riunione, hanno precisato che la loro preoccupazione era nata per la mancanza di risposte adeguate da parte degli insegnanti, viste le difficoltà a gestire il comportamento della bambina disabile.