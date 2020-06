Lo stampo furbo, cos’è? Consigli per utilizzarlo e 3 ricette sfiziose

Conosci lo stampo furbo? È una tortiera ingegnosa e pratica per tante ricette gustose! Consigli per utilizzarla e 3 ricette sfiziose da provare!

Lo stampo furbo è pratico e geniale da usare per crostate dolci e salate, lo conosci già?

Perfetto per preparare le crostate sia dolci che salate farcite di marmellata, crema, frutta e cioccolato oppure verdure e formaggio.

Grazie alla scanalatura alla base potrete capovolgere l’impasto una volta cotta e farcire la vostra crostata come meglio preferite!

Vediamo come si usa lo stampo furbo e qualche ricetta sfiziosa da preparare usandolo.

Come si usa lo stampo furbo?

Diversamente dallo stampo classico quando utilizzate lo stampo furbo, dopo aver cotto la vostra preparazione, dovrete capovolgere la crostata prima di farcirla.

La forma di questo stampo ha una scanalatura alla base che permette di creare spontaneamente un incavo, ovvero lo spazio giusto per versare la farcitura della crostata! È davvero geniale e pratico da utilizzare.

Non l’avete mai usato? Controllate nell’armadio, sicuramente lo avete già acquistato ma è rimasto inutilizzato.

In caso contrario lo troverete in qualunque negozio con oggettistica per la cucina, correte ad acquistarlo e preparate una di queste sfiziose ricette che vi proponiamo.

3 ricette sfiziose utilizzando lo Stampo furbo

Crostata di crema e fragole

Per preparare la Crostata di crema e fragole vi servirà:

Crema al limone

1 cestino di fragole fresche lavate e tagliate a fettine

Impasto di pasta frolla

Iniziate la preparazione del dolce dalla crema al limone. Potreste provare la leggerissima crema al limone senza latte e uova, sarà ideale per farcire la crostata!

Poi dedicatevi alla preparazione dell’impasto di pasta frolla seguendo questa nostra ricetta. Adagiate l’impasto nello stampo furbo e poi cuocete in forno per circa 50 minuti a 180°. A cottura ultimata sfornate la crostata e da fredda estraetela dallo stampo.

Poi capovolgetela e nell’incavo versate la crema al limone, sulla superficie sistemate le fettine di fragole creando tanti cerchi concentrici. Conservatela in frigorifero!

Crostata al cacao con marmellata di albicocche

Per preparare questa delizia avrete bisogno di:

pasta frolla al cacao

1 barattolo di marmellata di albicocche

Dovrete prima realizzare una pasta frolla al cacao: seguite questa ricetta per la frolla bianca, basterà aggiungere 3 cucchiai di cacao all’impasto per farla diventare una frolla al cacao.

Una volta pronta adagiatela nello stampo furbo, cuocetela in forno e a fine cottura lasciatela freddare. Sformatela e capovolgetela, farcitela con marmellata di albicocche e voitlà, la crostata è pronta!

Torta Lindt e fiocchi di sale

Un esplosione di cioccolato la Torta Lindt, il connubio cioccolato e fiocchi di sale vi conquisterà ad ogni morso.

Deliziosa e facile da preparare soprattutto usando lo stampo furbo, CLICCATE QUI per vedere la ricetta!