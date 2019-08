Lo scrub elimina l’abbronzatura? Ecco la VERA risposta

L’opinione comune afferma spesso che esfoliando la pelle abbronzata il colore svanirà prima, quindi eccoci qui – per spiegare perché questo è un mito da sfatare e come, al contrario, procedure di pulizia regolari aiutano a prolungare l’abbronzatura rendendola omogenea e luminosa per molto tempo.

Durante i mesi di esposizione al sole, la pelle si ispessisce e inizia a sbucciarsi dopo alcuni giorni – esfoliandola sia prima che dopo, non solo sarà possibile mantenerla morbida, ma anche “stratificare” l’abbronzatura in modo corretto e duraturo.

In questo modo, le cellule morte rimosse lasceranno spazio a quelle “attive” – ​​stimolando i melanociti a produrre la melanina, responsabili sia dello sviluppo dei normali meccanismi di protezione e riparazione dai raggi UVA e UVB, sia del colore della pelle .

Dopo l’esfoliazione della pelle abbronzata, è normale che sembri aver “lavato via” parte del colore, ma la verità è che ciò che pensi sia rimosso dall’abbronzatura, è in realtà lo strato superficiale dell’ispessimento composto da cellule morte, smog e polvere.

L’esfoliazione, inoltre, consente una maggiore penetrazione di idratanti e lozioni applicate in seguito, per idratare davvero la pelle, migliorando l’abbronzatura e rendendola luminosa e sana!

Un’abbronzatura perfetta deve rispettare una routine a tre componenti:

ESFOLIAZIONE – PROTEZIONE – IDRATAZIONE

dove tutti e tre gli elementi sono ugualmente importanti.

Per spiegare meglio questo meccanismo, immagina di dover dipingere un muro maltrattato.

In primo luogo, tutte le parti verniciate vecchie e cadenti dovranno essere rimosse per levigare la superficie, quindi è necessario creare una base applicando uno strato di intonaco e, solo alla fine, il colore desiderato può essere verniciato. Se hai saltato uno dei passaggi, il risultato non sarà mai ottimale!

5. Con l’arrivo delle stagioni più calde, le temperature aumentano e ti vesti mettendo più pelle in vista – non farti cogliere impreparato! L’uso di scrub e accessori esfolianti è la prima regola per mostrare una pelle bella e morbida!

Alla fine, ti ricordiamo che l’uso di una lozione con protezione SPF è la primissima regola d’oro per proteggere la tua pelle dai radicali liberi, dall’invecchiamento precoce e dalle ustioni!

Non usarli non ti farà abbronzare di più, ma otterrai invece l’effetto opposto a causa di desquamazione e danni, a volte irreversibili, della tua pelle.