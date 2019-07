Tragedia a Livorno, elicottero precipita in acqua: un disperso e una donna...

Una vera e propria tragedia nelle acque di Livorno dove un elicottero è precipitato, uccidendo una donna e facendo sparire nel nulla un uomo. Ecco gli aggiornamenti della vicenda

A Livorno un elicottero ultraleggero è precipitato uccidendo il pilota e disperdendo un uomo nel nulla. Tantissime le ricerche per il recupero del secondo passeggero.

Elicottero precipitato davanti all’Isola di Gorgona

Ci troviamo davanti all‘Isola di Gorgona, quando ad un certo punto un elicottero ultraleggero è precipitato a sei miglia dalla costa, schiantandosi in acqua.

La sua partenza era avvenuta da Como, con una sosta a Cinquale di Montignoso – Massa Carrara – per poi proseguire alle 16 in direzione Olbia, Sardegna. Non si sa cosa sia accaduto ma sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, visti i testimoni della tragedia.

Pilota morto e si cerca un uomo disperso

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente insieme a quattro motovedette e un gommone veloce. Sul posto hanno individuato immediatamente il corpo senza vita del pilota ma non il corpo del passeggero.

Il passeggero è un uomo di 37 anni russo, proprietario del velivolo per la quale si sono perse completamente le tracce. Il pilota era invece una donna, anch’essi russa – morta sul colpo.

La Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto dei palloni gonfiabili per tenere il mezzo a galla – Robinson 66 – anche per recuperare il corpo della donna rimasto al suo interno incastrato.

Ora l‘Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ha aperto una inchiesta, mentre proseguono le ricerche dell’uomo scomparso anche oggi, dalle prime luci dell’alba.