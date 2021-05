Il crollo è avvenuto intorno alle 17 del pomeriggio di mercoledì all’interno dell’asilo “L’isola che non c’è” di via Michon.

Fortunatamente la gran parte dei bambini erano già usciti, mentre gli ultimi 3 erano ancora in classe con le loro educatrici.

Crolla il tetto di un asilo a Livorno

Intorno alle 17, la struttura è crollata all’improvviso. Fortunatamente non si sono registrati feriti, perché la gran parte dei bambini erano già usciti dalla scuola, mentre altri 3 erano in attesa dei genitori.

Questi ultimi però si trovavano in un’area lontana dal crollo.

Crolla tetto di un #asilo nel centro di #Livorno Paura ma nessun ferito fra bambini e maestre. E’ venuta giù la terrazza che fa da tetto all’asilo privato”L’Isola che non c’è” di via Michon.Illesi i 3 bimbi che si trovavano all’interno, in una zona lontana dal #crollo @TgrRai pic.twitter.com/YNJhJwU5rd — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) May 12, 2021

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e agli uomini della Polizia Municipale.

Le cause del crollo sono tuttora in corso di accertamento.

La struttura è stata messa in sicurezza, così come l’intera area circostante ed i bambini rimasti sono stati fatti evacuare da un’uscita secondaria insieme alle loro educatrici.