Livorno, “Mon******i”: cartello offensivo contro disabili comunità scioccata e ristorante nella bufera

Un cartello offensivo contro i disabili è apparso davanti ad un ristorante di Livorno, feroce polemica nei confronti dei gestori. Ecco cosa è accaduto

I gestori di un locale avrebbero affisso un cartello di insulti verso i disabili, l’incredibile vicenda che ha scioccato la comunità di Livorno.

La vicenda che ha scioccato tutti

La vicenda che arriva da Livorno ha dell’incredibile e ha scioccato l’intera comunità come si legge su Tgcom24.

Solo qualche giorno fa sulla porta del ristorante “Stuzzicheria di mare a Venezia” è apparso un cartello di tono fortemente polemico.

Sul cartello si leggono infatti dure offese verso i disabili, rivolte a quanti avrebbero criticato una decisione del ristorante.

Ma cosa ha scatenato tutto ciò?

Nei mesi precedenti i ristoratori avrebbero costruito una pedana per disabili all’ingresso del locale che però non sarebbe risultata di gradimento per la clientela.

Alcuni abitanti della zona avrebbero dunque presentato un esposto in Comune e ciò avrebbe scatenato l’ira dei proprietari del locale.

Il cartello incriminato recita precisamente:

“…Avremmo consigliato ai genitori di questi mongoloidi di fare il tri test e l’amniocentesi…e poi visti i miserabili risultati, di non farne di nulla.”

Il comunicato del Comune e la replica dei ristoratori

Il cartello del ristorante molto rinomato nel quartiere della movida livornese ha difatti offeso i disabili ed i loro genitori.

Questa è l’opinione di quanti hanno scatenato la polemica sui social che è cresciuta di dimensioni tali che il Comune si è sentito in dovere di intervenire con un comunicato ufficiale:

“L’Amministrazione comunale si unisce allo sconcerto a cui hanno dato voce tante persone colpite dal vergognoso messaggio che è apparso fuori da un locale della Venezia”.

Data la portata della polemica è presto arrivata la replica con scuse su facebook che vuole placare le critiche :