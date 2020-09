Livorno, bimbo di 4 anni muore investito dallo scuolabus sotto gli occhi della mamma

Il piccolo era in sella alla sua bici, quando il mezzo l’ha travolto e non gli ha lasciato scampo.

L’incidente è accaduto intorno alle 13 di oggi a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, in provincia di Livorno.

Tragedia a Donoratico

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel livornese. Un bambino di 4 anni è stato investito ed ucciso da uno scuolabus sotto gli occhi della madre.

Il piccolo, come riferisce anche Tgcom24, era in sella alla sua bici, quando sarebbe sbucato dal nulla, facendosi largo tra due auto posteggiate. Il mezzo, che in quell’istante stava transitando, lo ha travolto e per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dall’elisoccorso, atterrato nel campo da calcio lì accanto. Il trasporto in ospedale si è rivelato inutile. Il piccolo è morto sul colpo, per i gravi traumi riportati nell’impatto.

“I soccorsi sono stati immediati, c’era una dottoressa vicino al luogo dell’incidente che è intervenuta immediatamente a tentare una rianimazione”

ha spiegato la sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini.

Sotto shock l’autista dello scuolabus

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e gli agenti di polizia, che stanno cercando di accertare l’esatta dinamica dei fatti, sulla quale non sembrano comunque esserci molti dubbi.

Sotto shock il conducente dello scuolabus, portato in ospedale dopo l’incidente.

L’uomo, che viaggiava da solo sul mezzo, era diretto alla scuola elementare per prendere i bambini che stavano uscendo, quando, tra via Mazzini e via Veneto è avvenuto l’impatto con la bici.