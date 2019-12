Living Coral, conoscete il significato del colore dell’anno 2019?

Il Living Coral, una tonalità calda e vibrante di arancione, è stato eletto da Pantone come il colore dell’anno 2019. In questo articolo, ti spieghiamo il perché di questa scelta.

Il Living Coral è un colore proiettato alla tutela dell’ambiente. In particolare, sposta l’attenzione sulle barriere coralline.

Living Coral: il colore dal gusto retrò

Il Living Coral è il colore che influenzerà il mondo della moda, del design e della bellezza per tutto il corso del 2019. La Vice Presidente di Pantone, Laurie Pressman, ha affermato:

“Con tutto quello che accade oggi, abbiamo cercato un colore che comunicasse umanità, in risposta alla disumanizzazione di questa era digitale. Questo colore reca conforto e ci fa sentire bene. Abbiamo voglia di giocare, di leggerezza”

La nascita del colore dell’anno avviene con una ricerca minuziosa di informazioni provenienti dal mondo dell’internet ma anche dei consumi e del lusso. Sin dal 2000, anno in cui Pantone ha deciso di lanciare il colore dell’anno, si attende l’annuncio di quello che sarà il colore per i prossimi 12 mesi con grande ansia. La scelta spetta ad un team di 20 persone che, in nove mesi, fa ricerche per poi decretare “un vincitore”.

Come quello del 2020 decretato e già amato da tutti gli stilisti internazionali come vi spieghiamo in questo nostro articolo.

Cosa significa il Living Coral per il 2019

La particolare tonalità di corallo scelta da Pantone, vuol far virare l’attenzione sulla tutela dell’ambiente e i cambiamenti climatici. In particolare, questi ultimi, stanno rendendo le barriere coralline sempre più bianche.

La sensazione che trasmette il colore Pantone per il 2019 è di positività ma anche di calore, tramonti infuocati, spensieratezza. Infatti, anche sui social, i colori a cui siamo spesso esposti sono forti e più saturi. Certo si tratta di un colore forte ma non sfacciato o fluo.

Il Living Coral si sposa bene con diversi usi ma soprattutto per il beauty (smalti, rossetti, blush).