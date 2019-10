Lividi che appaiono all’improvviso: le vere cause della loro insorgenza e i rimedi consigliati

Lividi che appaiono all’improvviso: le vere cause della loro insorgenza e i...

I lividi sporadici di solito non sono motivo di preoccupazione. Tenendo d’occhio altri sintomi insoliti può aiutarti a determinare se esiste una causa sottostante

Lividi sul corpo, senza una spiegazione? Spesso, puoi ridurre il rischio di lividi futuri assicurandoti di assumere i giusti nutrienti nella tua dieta.

1. Esercizio intenso

L’esercizio fisico intenso può lasciarti con più che solo dolori muscolari. Se l’hai esagerato di recente in palestra, potresti sviluppare lividi intorno ai muscoli interessati.

Quando tendi un muscolo, ferisci il tessuto muscolare in profondità sotto la pelle.

Ciò può causare lo scoppio dei vasi sanguigni e la fuoriuscita di sangue nell’area circostante. Se stai sanguinando più del normale per qualche motivo, il sangue si accumulerà sotto la pelle e causerà un livido.

2. Farmaci

Alcuni farmaci ti rendono più suscettibile ai lividi. Gli anticoagulanti (fluidificanti del sangue) e i farmaci antidolorifici da banco (aspirina, ibuprofene (Advil) e naprossene (Aleve) influenzano la capacità del sangue di coagulare.

Quando il sangue impiega più tempo per coagulare, una parte maggiore di esso fuoriesce dai vasi sanguigni e si accumula sotto la pelle.

Se il livido è legato all’abuso di farmaci, potresti anche riscontrare:

gas

gonfiore

mal di stomaco

bruciore di stomaco

nausea

vomito

diarrea

stipsi

Se si sospetta che il livido sia dovuto all’uso di farmaci da banco o da prescrizione medica, consultare un medico.

3. Carenza di nutrienti

Le vitamine svolgono molte importanti funzioni nel sangue. Aiutano nella formazione dei globuli rossi, aiutano a mantenere i livelli minerali e abbassano il colesterolo.

La vitamina C, ad esempio, supporta il sistema immunitario e aiuta nella guarigione delle ferite. Se non stai assumendo abbastanza vitamina C, la tua pelle potrebbe iniziare a illividirsi facilmente, causando lividi “casuali”.

4. Diabete

Il diabete è una condizione metabolica che influisce sulla capacità del corpo di produrre o usare insulina.

Sebbene il diabete stesso non causi lividi, può rallentare i tempi di guarigione e consentire ai lividi di rimanere più a lungo del normale.

Se non hai già ricevuto una diagnosi di diabete, cerca altri sintomi come:

aumento della sete

aumento della minzione

aumento della fame

perdita di peso involontaria

visione sfocata

formicolio, dolore o intorpidimento delle mani o dei piedi

Consultare un medico o un altro operatore sanitario se si verificano uno o più di questi sintomi insieme a lividi. Possono fare una diagnosi, se necessario, e consigliarti sui passi successivi.

Se il diabete è già stato diagnosticato, i lividi possono essere semplicemente il risultato di una lenta guarigione delle ferite. Può anche derivare dalla puntura della pelle per testare la glicemia o dall’iniezione di insulina.

5. Malattia di Von Willebrand

La malattia di von Willebrand è una malattia genetica che colpisce la capacità del sangue di coagulare.

Le persone con la malattia di von Willebrand nascono con questa condizione, ma potrebbero non sviluppare sintomi fino a tardi nella vita. Questo disturbo emorragico è una condizione permanente.

Quando il sangue non si coagula come dovrebbe, il sanguinamento può essere più pesante o più lungo del normale. Ogni volta che questo sangue rimane intrappolato sotto la superficie della pelle, si forma un livido.

Qualcuno con la malattia di von Willebrand potrebbe notare lividi grossi o grumosi da lesioni lievi, anche impercettibili.

6. Trombofilia

La trombofilia significa che il tuo sangue ha una maggiore tendenza alla coagulazione. Questa condizione si verifica quando il tuo corpo produce troppi o troppo piccoli prodotti chimici per la coagulazione.