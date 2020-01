‘Mi hanno fatto male’ Paola Barale, la verità sulle relazioni con Gianni Sperti e Raz Degan

Paola Barale torna di nuovo a parlare della relazione con Gianni Sperti e Raz Degan, la showgirl usa dure parole contro i suoi ex e Alfonso Signorini

La bellissima Paola Barale è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori. Questa volta sembra però che la showgirl abbia usato parole abbastanza forti contro i suoi ex compagni.

Paola Barale a Live-Non è la D’Urso

La bellissima Paola Barale è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, la showgirl infatti, ospite da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso, ha parlato degli amori che hanno attraversato la sua vita, in particolare ha menzionato Raz De Gan e Gianni Sperti. I due infatti a quanto pare, sono stati gli uomini più importanti per Paola, la stessa infatti però oggi ne parla con distacco.

Come in molti sanno, Paola era sposata con il ballerino Gianni Sperti, oggi opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Gianni infatti come ha raccontato Paola a Live- Non è la D’Urso, è stato una persona importante nella sua vita, tanto che i due desideravano un figlio. A quanto pare però le basi per mettere su famiglia non erano abbastanza solide, tanto che i due si lasciano poco dopo definitivamente.

“Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia!

Paola Barale su Raz De Gan

Ma Paola non è stata per niente dolce nemmeno con Raz De Ga. La giovane infatti ospite dalla bella Barbara D’Urso ha parlato anche della passionale relazione avuta con Raz De Gan.

I due infatti hanno iniziato una bellissima relazione un po di anni fa, ma non è andata bene per diversi problemi. La loro relazione iniziato con una grande passione è finita quasi improvvisamente. Paola però non nasconde che questa relazione con Raz e stata difficile ma sopratutto che l’ha fatto soffrire tremendamente.

Ma oggi la showgirl ne parla con serenità, o per meglio dire preferisce non parlarne più. Oggi infatti Paola è una donna single e indipendente ma con una gran voglia di ritornare di nuovo nel mondo della televisione.