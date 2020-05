Decisiva la mossa dello show Mediaset “Live Non è la D’Urso”, che per la puntata del 31 maggio ha scelto come ospite di punta Loredana Lecciso, amata-odiata compagna di Al Bano Carrisi.

Il celebre talk domenicale di Canale 5 Live – Non è la D’Urso confeziona, per l’ennesima volta, un capitolo su Loredana Lecciso. Nella puntata di stasera la conduttrice Barbara D’Urso tornerà a disquisire della super esposta compagna di Al Bano Carrisi.

Questa volta non si tratterà dell’ennesimo capitolo della saga Carrisi-Lecciso, che ha tenuto banco negli ultimi anni. Nell’appuntamento di stasera di Live Non è la D’Urso, l’attenzione della conduttrice e del pubblico di Canale 5 si addenserà attorno a Loredana Lecciso e alla sua rocambolesca vita privata.

Live – Non è la D’Urso, Loredana Lecciso ospite indiscussa

La scaletta di stasera del rinomato salotto domenicale di Canale 5 sarà pregno di ospiti. Dopo la prima tranche dello show, come di consueto dedicata all’emergenza sanitaria nazionale, farà il suo glorioso ingresso in studio lei, Loredana Lecciso. La quarantasettenne leccese racconterà del suo recente ricongiungimento con il Leone di Cellino San Marco.

Saranno stati entusiasti i telespettatori della D’Urso, quando hanno appreso della plurima ed estenuante ospitata della Lecciso. Un quesito sorge spontaneo: la scelta della conduttrice napoletana e degli autori di Live – Non è la D’Urso è ricaduta sulla gemella Lecciso per sopperire all’eventuale penuria di ospiti?

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, la storia infinita. Colpa della forte concorrenza di Rai Uno o della ripetitività del copione? La regina di Cologno Monzese, come anche in passato, ha accettato di buon grado di intervistare la dibattuta rivale di Romina Power.

Per il talk domenicale di Canale 5 sarà l’ennesima occasione per propinare e vendere fumo al pubblico? Ma si sa, i telespettatori di Barbara D’Urso sono sadici, non amano i veri vip e alla fine, per mancanza di alternative televisive, si accontenterebbero pure di interviste trite e ritrite.