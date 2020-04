Nuovo grande appuntamento con ‘Live – Non è la D’Urso’. Lo show di Canale 5 torna domenica 19 aprile e dedica una maxi puntata al gossip, oltre all’ampio spazio dedicato al Coronavirus.

Dopo lo stop nella settimana di Pasqua, Barbara D’Urso torna alla carica annunciando succose anticipazioni inerenti la puntata di Live – Non è la D’Urso di stasera, domenica 19 aprile. Il contenitore televisivo domenicale più seguito nella fase 1 della quarantena, ritorna in prima serata su Canale 5.

Live – Non è la D’Urso, le anticipazioni e gli ospiti

Nel nuovo appuntamento di Live – Non è la D’Urso verrà approfondito, come di consueto, l’argomento Coronavirus, dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria nazionale. Stimati esperti e rinomati esponenti del governo si confronteranno in un collegamento video congiunto.

Cambia poco e nulla, penseranno molti di voi. Ma non è così, invece. Se per tante settimane abbiamo assistito a dibattiti soporiferi sulla drammatica pandemia da Covid-19, stasera cambierà qualcosa nella seconda parte dello show.

Barbara D’Urso riserverà una pagina ai protagonisti del Grande Fratello Vip 4 e numerosi ospiti si collegheranno in diretta dalla loro abitazione. Per incuriosire milioni di telespettatori, la regina di Canale 5 ha così anticipato:

“Ci sarà Antonella Elia col suo fidanzato, ci sarà Adriana Volpe, ci sarà Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e molti altri. E riapriremo le porte del nostro meraviglioso Drive In!”

Tanti colpi di scena, quindi, torneranno ad allietare la domenica sera dei fan di Barbarella. L’inarrestabile conduttrice desidera tenere compagnia al proprio pubblico, attraverso un momento di pura distrazione tutta incentrata sul gossip.

Con qualche litigio in diretta e qualche belloccio, riuscirà la 62enne napoletana a far tremare la concorrenza e a far salire la “colonnina” dell’auditel? Stasera Barbara D’Urso potrebbe risultare avvantaggiata, poiché oggi non ci saranno grandi rivali sulle altre principali emittenti televisive.