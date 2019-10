‘Un sacco di str**zate’ Barbara D’Urso aggredita in diretta da Marco Columbro

Live-Non è la D’Urso durissimo scontro tra la padrona di casa Barbara D’Urso e l’ospite in studio Marco Columbro: “Sono venuto qui per parlare d’altro”

Forte tensione nella puntata di ieri a Live-Non è la D’Urso. La padrona di casa del programma, Barbara D’Urso, ha avuto un durissimo scontro con uno dei suoi carissimi ospiti Marco Columbro. L’ex conduttore però pare che non abbia controllato la sua rabbia aggredendo la conduttrice napoletana.

Marco Columbro scontro con Barbara D’Urso

Nella puntata di ieri infatti, pare che si sia accesso una grossa discussione tra Columbro e la bravissima conduttrice Barbara D’Urso. La discussione si sarebbe scatenata alla vista di un video clip mandato dalla conduttrice, dove Marco Columbro, insieme ad dei suoi ex colleghi, è stato classificato come uno dei vip in miseria, con serie difficoltà economiche e addirittura sarebbe pieno di debiti fino al collo.

La conduttrice avrebbe dato la parola a Marco per smentire i pettegolezzi sul suo conto, ma a quanto pare Marco non ha preso molto bene il video, che parlava in modo esagerato della sua condizione economica. L’ex conduttore infatti ha reagito molto male alla vista del videoclip, tanto da scontrarsi seriamente con la conduttrice:

“Il gossip è una cosa la verità è un’altra. Se noi siamo qui per come abbiamo cambiato vita, mi sta bene, se invece dobbiamo parlare dei ca**i miei vengo lì e ti strappo il vestito. I ca**i miei sono ca**i miei. Io non ho intenzione di parlare dei fatti nostri, delle mie cose, fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va”.

Barbara D’Urso sotto choc

La conduttrice non sembrava credere alle parole di Marco, tanto da avvicinarsi a lui e chiedergli se quella rabbia era riferita a lei.

Ma Columbro pare avere i nervi a fior di pelle e ha risposto in modo molto aggressivo alla conduttrice di Live-Non è la D’Urso:

“Arrivo qui e si dicono un sacco di stronzate, sono qui per parlare di cambio vita, sono venuto qui per fare altre cose”

Ma Barbara non ha potuto trattenere la sua collera e ha risposto a Marco, invitandolo serenamente a parlare e a smentire i pettegolezzi del gossip.

Un litigio che ha sconvolto anche il pubblico da casa e in studio. I due dopo il battibecco non si sono scambiati più una parola, ma chissà se dietro alle quinte i due hanno avuto modo di chiarirsi