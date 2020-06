Live – Non è la D’Urso, la reazione di Fabrizio Corona dopo la puntata

Live – Non è la D’Urso, la reazione di Fabrizio Corona dopo...

L’ex re dei paparazzi rompe il silenzio e lo fa dall’alto del suo profilo Instagram. L’inaspettato messaggio per la madre Gabriella dopo “Live – Non è la D’Urso”.

Ancora una volta riflettori puntati su Fabrizio Corona. Nell’ultima movimentata puntata di Live – Non è la D’Urso si è disquisito dell’ex fotografo dei vip, del suo calvario giudiziario e dell’udienza in cassazione che dovrà affrontare lunedì 8 giugno.

Ospiti di Barbara D’Urso la madre di Fabrizio Corona Gabriella Previtera e lo storico avvocato Ivano Chiesa. Nello studio di Live – Non è la D’Urso, la cinquantanovenne siciliana ha così affermato:

“Finalmente sono molto più serena, perché Fabrizio è ai domiciliari dove si sta curando per il problema psichiatrico di cui soffre, personalità borderline. Ora sta meglio, lo stanno curando bene, è migliorato senza dubbio, con i fratelli, la famiglia e il figlio. Ora però basta: sono stanca che mio figlio sia sempre al centro delle discussioni come se fosse l’untore d’Italia. Mio figlio è malato… Non ce la faccio più”

Impossibilitato ad intervenire televisivamente per motivi strettamente giudiziari, lo scalmanato quarantaseienne ha scelto di apparire mediante un video messaggio, appositamente registrato per Live – Non è la D’Urso. Una clip che ha mostrato un Fabrizio Corona inedito: tanto prudente, quanto maturo.

Fabrizio Corona e il messaggio social postato dopo “Live – Non è la D’Urso”

Chiuso in casa agli arresti domiciliari, l’ex marito di Nina Moric ha apprezzato il tempo che sua madre ha messo a disposizione per difenderlo in tv. Un gesto talmente gradito, al punto da indurlo a scriverle un messaggio di ringraziamento.

Tra le seguitissime Instagram stories del suo profilo ufficiale, Fabrizio Corona si è sprecato in sorprendenti ricami labiali e ha dedicato parole al miele a sua madre Gabriella Previtera. Un messaggio molto telegrafico ma sentito: