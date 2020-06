Live Non è la D’Urso, la madre di Luigi Favoloso spiazza tutti...

Opulenza ed eccesso sono stati i protagonisti della mise di Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso. La donna ha sfilato nello studio di Live – Non è la D’Urso con un pomposo abito da sposa.

Eccentrica, sopra le righe, trash. Sono questi gli aggettivi che meglio descrivono Loredana Fiorentino, madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso. Ieri sera, a Live – Non è la D’Urso, la quarantanovenne napoletana ha puntato sull’esibizionismo ed è andata in scena tra eccessi e provocazioni.

La madre di Luigi Favoloso non cambierà mai: a Live – Non è la D’urso è stata un’autentica regina dell’estro. Le è bastato indossare un solo vestito per sbalordire la conduttrice e il pubblico a casa.

Nell’ultima puntata dello show, andata in onda domenica 21 giugno, Loredana Fiorentino ha stupito tutti sfoggiando un vestito da sposa. Un inno al matrimonio? Macché. Il suo è stato un chiaro riferimento alle nozze Morali-Favoloso, celebrate in gran segreto in Tanzania.

Live – Non è la D’Urso, occhi puntati sul matrimonio segreto Favoloso-Morali

Le nozze top secret, avvenute nella lontana Australia, ha infiammato il salotto di Live – Non è la D’Urso. Loredana Fiorentino, madre dello sposo, non ha potuto prender parte alla cerimonia, per cui ha pensato bene di rimediare presentandosi nello studio di Canale 5 con il vestito più appropriato.

Un’autentica regina del trash. L’effervescente napoletana, tutta di bianco vestita, ha sfilato rubando la scena ad Elena Morali, anche lei presente nello studio di Live – Non è la D’Urso. Grande assente Luigi Favoloso, sebbene il pubblico non abbia rimpianto la sua assenza.

La neo-sposa è intervenuta per replicare ai ripetuti attacchi degli opinionisti di Barbara D’Urso, i quali hanno sollevato non pochi dubbi e diffidenza sulla sua sospettabile love story con l’ex fidanzato di Nina Moric.