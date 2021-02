Botta e risposta rovente tra Karina Cascella e Alba Parietti. Le due pitonesse se le suonano in diretta televisiva, sotto lo sguardo attonito di Barbara D’Urso.

Karina Cascella come non si era mai vista. In qualità di opinionista sferata di Live – Non è la D’Urso, trasmissione di infotainment di Canale 5, si è arrogata il diritto di asfaltare con veemenza Alba Parietti.

Live – Non è la D’Urso, toni accesi e scontro tra Karina Cascella e Alba Parietti

La guerra tra le due pitonesse si arricchisce di un ultimo, estenuante, capitolo. Estenuante per le ridondanti accuse mosse da Karina Cascella, la quale – pare evidente – nutre una forte antipatia nei riguardi di Alba Parietti.

Con odio incandescente, quasi rovente, la sferzante napoletana esorta la showgirl torinese a ridimensionare il suo ipertrofico ego e l’accusa di averla apostrofata “nullità”. La Parietti non rammenta e si difende con la sua proverbiale flemma.

“Tra me e te c’è differenza… Hai mai visto le partite? Hai presente la differenza che c’è fra un guardalinee e Maradona? Ecco è questa”

Tra gli applausi del pubblico in studio, la caustica opinionista l’affronta senza mezzi termini:

“Ma lo vedi il tuo ego? Ti fai i complimenti da sola!”

Trash all’ennesima potenza. Uno scontro inenarrabile, fine a se stesso, che ha messo in secondo piano la presenza di Rita Rusic.

Rita Rusic ed Alba Parietti contro cinque cattivissime sfere… e sono subito scintille! 🔥 #noneladurso pic.twitter.com/Cb0vMon1vP — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 14, 2021

Karina Cascella che si domanda che cosa abbia fatto Alba Parietti nella vita Bella mia, sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ?#noneladurso — Lavinia ❤ (@twentyyearsgold) February 14, 2021