Live – Non è la D’Urso, imbarazzante imprevisto in diretta tv

L’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, condotta con proverbiale maestria da Barbara D’Urso, ha regalato ai propri telespettatori uno spettacolo inedito, guarnito da un inaspettato imprevisto.

Barbara D’Urso, instancabile stacanovista e sempre sul pezzo, ha condotto un’altra scoppiettante diretta del suo show Live – Non è la D’Urso. Con vari ospiti in studio e numerosi collegamenti video, la regina di Canale 5 ha disquisito su importanti argomenti di attualità.

L’intervento del Ministro Luigi Di Maio

Una serata all’insegna delle notizie di cronaca, particolarmente complessa per il numero delle tematiche in scaletta e la profonda diversità dei trending topic della puntata. La soirée ha avuto inizio con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento, il quale ha affrontato il delicato tema dall’emergenza Coronavirus che sta affliggendo la regione Lombardia e non solo.

La conduttrice ha dato ampio spazio a tutto ciò che sta ruotando intorno all’attuale emergenza sanitaria italiana, facendo intervenire tanti ospiti ed esperti del Paese, che hanno potuto fare il punto della situazione e ragguagliare i telespettatori. Proprio per la sua nobile mission, Live – Non è la D’Urso, rispetto ad altre trasmissioni d’intrattenimento di Canale 5, non ha subìto alcuno stop televisivo.

Trattandosi di una testata giornalistica, lo show capitanato da Barbara D’Urso, continua a dedicare, puntata dopo puntata, numerosi aggiornamenti e cominicazioni inerenti l’emergenza Coronavirus. La 62enne napoletana, sempre professionale e preparata, ha così dichiarato:

“METTIAMO IL LAVORO E L’INFORMAZIONE AL PRIMO POSTO”

Per riportare nelle case degli italiani un po’ di sana allegria e una ventata di spensieratezza, Barbara D’Urso ha programmato alcuni collegamenti con le principali città d’Italia. L’obiettivo? Assistere in diretta ad una serie di flashmob organizzati a Milano, Roma e Palermo. I telespettatori di Live – Non è la D’Urso, affacciati sul balcone di casa propria, hanno gorgheggiato e intonato all’unisono alcune memorabili canzoni italiane.

L’IMBARAZZANTE IMPREVISTO DURANTE LA DIRETTA

Sfortunatamente, ad un certo punto qualcosa non è andato come previsto. Alcuni problemi tecnici dell’audio del primo flashmob hanno complicato il collegamento televisivo e hanno rovinato la performance delle famiglie. Ciononostante Barbara D’Urso non si è arresa e si è saputa arrangiare, soprassedendo con abile capacità di improvvisazione.