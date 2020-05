Dopo la fine del Grande Fratello Vip 4 sono emersi numerosi rumors su Valeria Marini, una delle concorrenti di spicco del reality show Mediaset. I pettegolezzi e le indiscrezioni sulla sua sfera privata si sono, in seguito, rivelate mendaci e senza fondamento.

A divulgare tali rumors sarebbe stato il conduttore Marco Senise, noto ai più per la sua significativa partecipazione alla celebre trasmissione Mediaset Forum. Il 56enne romano, infatti, aveva rilasciato svariate interviste, nelle quali insinuava di esser stato corteggiato dalla stellare showgirl del Teatro Bagaglino, proprio mentre era fidanzato con Antonella Elia.

Sebbene la Valeriona Nazionale abbia smentito la fugace relazione con Marco Senise nella maniera più categorica, nell’ultima puntata di Live non è la D’Urso la conduttrice ha accolto lo sfogo dell’ex volto noto di Forum, il quale ha cercato di fare chiarezza sul triangolo Elia-Senise-Marini.

Alle domande a bruciapelo di Barbara D’Urso, tutte inerenti la presunta liaison amorosa con Valeria Marini, il 56enne romano è stato telegrafico e ha replicato così:

Tra un interrogativo e l’altro, la conduttrice ha mandato in onda un filmato che ha sintetizzato l’intreccio amoroso tra Marco Senise e la showgirl Antonella Elia. Quest’ultima ha dichiarato quanto segue:

“Non rinnego, è stato un mio errore due mesi scarsi a dire il vero. Breve e non intenso. Già il fatto che un uomo vada a mettere in piazza la vita privata mia è una cosa che mi irrita parecchio. Di Antonio Zequila ne basta uno…“

Il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ospite nello studio di Live Non è la D’Urso, ha attaccato con veemenza Marco Senise, si è rivolto ad Antonella Elia e l’ha spalleggiata:

“Dire che si passava la lingua sulle labbra è un onore per una donna come Valeria Marini. Deve chiedere scusa alle donne, non si fa così. Sono stufo di uomini, e tu sei vittima di questi, che si vantano di aver avuto frequentazioni. Dovrebbero ringraziare il loro Dio per averle avute”