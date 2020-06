Live Non è la D’Urso, il grande ritorno della madre di Favoloso:...

Loredana Fiorentino scalpita e torna più carica di prima a “Live Non è la D’Urso”. L’appariscente madre di Luigi Favoloso si è mostrata spavalda e ha ripreso a difendere il figlio dalle accuse di Nina Moric.

Spavalda e indomita, la madre di Luigi Mario Favoloso non ha perduto tempo a tornare in tv. Nella puntata di ieri sera di Live – Non è la D’Urso, tra i vari ospiti del parterre di Barbara D’Urso c’era anche lei, Loredana Fiorentino.

Con la sua andatura spavalda, la quarantanovenne napoletana ha fatto il suo teatrale ingresso nello studio di Canale 5 e si è pronunciata in merito al triangolo amoroso che ha coivolto suo figlio, tra l’agguerrita Nina Moric e la confusa Elena Morali.

Il coraggio e la grinta non le mancano di certo. Loredana Fiorentino ha preso le difese di Luigi Mario Favoloso e ha respinto le accuse di violenza, mosse dall’ex nuora Nina Moric. La madre del gieffino è riuscita a smaltire senza problemi le pesanti insinuazioni a carico di suo figlio:

“La voce di Luigi è calma e tranquilla mentre quella di sua è agitatissima. Quindi è tutta una recita. Luigi è indagato per violenza ma non è così. Quella di Nina è solo una recita. Che vada avanti”

Live Non è la D’Urso, la madre di Favoloso si esprime sul comportamento di Elena Morali

Dopo aver asfaltato la popolare ex del figlio, Loredana Fiorentino ha avuto da ridire anche su Elena Morali, attuale compagna di Luigi Mario. Sulla dibattuta telefonata con Nina Moric, nella quale la showgirl dichiarava di aver timore del turbolento napoletano, la signora Fiorentino ha sentenziato così:

“Come mamma non posso accettare quello che ha fatto, ma Nina questa telefonata l’ha fatta apposta ed ha messo sotto pressione Elena per farle dire quelle cose. Infatti Elena ha detto che non voleva dire quelle cose”

Poi, rivolgendosi direttamente ad Elena Morali, la madre di Favoloso ha chiosato: