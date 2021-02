Live – Non è la D’Urso, Giulio Pretelli non resiste e accetta...

Contrariamente alla promesse iniziali e alla volontà di suo fratello, Giulio Pretelli torna a calcare gli studi televisivi di Canale 5 suscitando l’indignazione del pubblico.

Giulio Pretelli, alle prese con i pasticci dei suoi familiari, occupa ormai i più importanti talk show di Canale 5 e sta in tv più di un Pippo Baudo d’annata. Il suo compito non sembra semplice: deve difendere la reputazione dei Pretelli, trovare giustificazioni e alibi alle loro gaffe e scivoloni mediatici.

Live – Non è la D’Urso, Giulio Pretelli torna in tv e desta scalpore

Quasi ogni settimana il fratello minore di Pierpaolo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip 5, alterna lo studio televisivo di Alfonso Signorini a quello di Barbara D’Urso. In certi casi presenzia addirittura in entrambi, come nel caso di ieri sera a Live – Non è la D’Urso, dove si è consumato un vero e proprio agguato televisivo.

Domenica 31 gennaio Giulio Pretelli ha infranto le promesse iniziali accettando l’invito di Barbara D’Urso. Per giustificare la sua presenza nello show di Canale 5, il ventitreenne potentino ha deciso di intervenire in merito alla recente polemica che ha travolto sua zia Mariastella.

Stando a quanto dichiarato da Giulio, un pirata informatico avrebbe hackerato il profilo social di sua zia Mariastella. La donna non intende assumersi la responsabilità dei contenuti inappropriati pubblicati da terzi.

Com’era facilmente prevedibile, gli opinionisti di Live – Non è la D’Urso non hanno creduto alla versione dei fatti riportata da Pretelli Junior. Gli hanno puntato il metaforico ditino contro, esprimendo disapprovazione per la sua ennesima ospitata televisiva.

Ma il fratello di Pierpaolo non gli aveva promesso di non andare più in tv??? 🤣🤣🤣✈️✈️✈️✈️ Il potere del gettone 💵 di Barbara d’Urso #noneladurso — Trash Universale (@TrashUniversale) January 31, 2021